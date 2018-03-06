الفلاسي: الإمارات تبني اقتصاد المعرفة والفضاء أحد أركانه الحيوية

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات حريصة على بناء اقتصاد متنوّع وقائم على المعرفة، والذي يمثّل قطاع الفضاء أحد أركانه الحيوية، وتكمن قيمة التواجد في مثل هذه المؤتمرات الدولية في كونها منصة لتعزيز التبادل المعرفي وبدء شراكات تسهم في تسريع عملية تطوير قدراتنا في قطاع الفضاء، كما تدعم مهمتنا في صياغة برامج تعليمية لتخريج مهندسين يتمتعون بالمعارف والخبرات التي تحتاجها دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، ليتمكنوا من قيادة قطاع الفضاء الوطني في المستقبل.

جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن المنتدى الدولي لاستكشاف الفضاء الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو هذا الأسبوع، شارك بها الفلاسي الذي ترأس وفد الدولة الرسمي من وكالة الإمارات للفضاء.

واستعرض معاليه تطورات قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إن الشراكات التي تعقدها وكالة الإمارات للفضاء مع مختلف المؤسسات المتخصصة في القطاع ونظرائها على مستوى العالم يعزز من توجهاتها نحو تبادل الخبرات وتقديم مساهمات عالمية قيّمة في مجالات تكنولوجيا الفضاء. وضم الوفد كلاً من الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين وخبراء من قطاع الفضاء الوطني.

فوائد

الجلسة التي شارك بها معالي أحمد الفلاسي ركزت على أهمية وفوائد استكشاف قطاع الفضاء، حيث سلط الضوء خلال مشاركته على الاستثمارات الوطنية المتنوعة التي تدعمها دولة الإمارات في القطاع الفضائي، وذلك بالنظر إلى آثارها وانعكاساتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي ستعود بالنفع على البشرية، مع ضرورة التركيز على نهج الابتكار باعتباره محوراً يؤسس لآفاق إيجابية تلهم أجيال المستقبل، وهو ما يندرج في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على المساهمة في دعم مختلف الأطراف المعنية لتطوير أنظمة تعليمية وعلمية متكاملة، تعتبر بمثابة رافد لرؤية الإمارات 2021 ومحققة لأهدافها الرامية لتطوير كوادر بشرية ووطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الفلاسي: «إن مشاركتنا في فعاليات المنتدى الدولي لاستكشاف الفضاء تدعم توجهاتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة القطاع الفضائي الإماراتي، عن طريق الحرص على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتطورات ذات الصلة في القطاع، وذلك بهدف تطوير الإمكانات والقدرات الوطنية، ونقل المعرفة بما يمكّن من البناء عليها وفقاً لما يناسب التجربة الإماراتية».

واستعرض وفد الدولة الأثر الإيجابي للشراكات الدولية والأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الفضاء على المستوى الوطني.

وأقيم المنتدى تحت رعاية وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، حيث جمع نخبة من الوزراء وممثلي حكومات أكثر من 60 دولة، لبحث أهمية التعاون الدولي ودور الشراكات في تحقيق تقدم ملموس في مجال استكشاف الفضاء.

وشارك الأحبابي في جلسة متخصصة ضمن فعاليات المنتدى بعنوان «تطوير السياسات للسماح بتوسع شركات الاستكشاف الفضائي»، والتي ركزت على بحث الفرص التجارية المرتبطة بالقطاع الفضائي وتسليط الضوء على التوقعات والتحديات وآفاق التوسع التي تواجه الأنشطة المتعلقة بالفضاء في مختلف الدول.

وفي هذا الإطار، قال الأحبابي: «حظيت خلال المشاركة في المنتدى الدولي لاستكشاف الفضاء بفرصة تمثيل وكالة الإمارات للفضاء ومشاركة الرؤية المستقبلية لدولتنا في مجال استكشاف الفضاء، حيث ناقشنا الإمكانات التجارية لقطاع الفضاء، وبحثنا في جدواه الاقتصادية بالتزامن مع استمراره باستقطاب الاهتمام على الصعيدين التجاري والعلمي». يذكر أن الوفد زار مركز «تسوكوبا» للفضاء، كما زار «معهد شيبا» للتكنولوجيا للتعرف إلى أنشطة المعهد المختلفة، وسبل تعزيز مجالات التعاون المستقبلي.