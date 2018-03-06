زواج في العين يستعيد أصالة الماضي

يحرص بعض أولياء الأمور في المجتمع الإماراتي على تزويج بناتهم بلا تكاليف زواج باهظة، أو حتى من دون أن تكون هناك حفلة للزفاف بحيث تخصص قاعة للنساء وأخرى للرجال بهدف التيسير عليهم، وبدء حياة زوجية سعيدة بلا منغصات نفسية أو مادية.

وفي هذا الإطار قام أخيراً المواطن صغير بن عبدالله العامري، متقاعد، وهو من أهالي الساد بمنطقة العين الخضراء بتسليم ابنته والتي تبلغ من العمر 20 عاما بعد إتمام مراسم عقد قرانها إلى زوجها وابن عمها عبدالله محمد العامري ويبلغ من العمر 22 عاما، في بادرة لا تهدف إلا لتخفيف أعباء حفل الزفاف المادية عن العريس، وعدم إرهاقه بالمبالغة في تكاليف الزواج.

وكانت ردة فعل الحضور من أسرة وذوي العروسين إيجابية رغم قدرة الزوج واستطاعته المادية، وبارك الضيوف لكل من والد العروس والعريس، وأشادوا بموقف والد العروس الذي استحق الثناء والتقدير، لما حمله من دلالات وقيم ومثل أصيلة، متفقين على أن تكاليف الزواج الباهظة اليوم أصبحت عبئاً مادياً وهمّاً معنوياً على كاهل الشباب، وحيث يحلم كل شاب وفتاة بتكوين أسرة سعيدة، تعرقل المنغصات تحقيق هذا الحلم عندما تكون بداية حياة الأسرة مثقلة بديون كبيرة.

وقال صغير بن عبدالله العامري، والد العروس لـ«البيان»: «لا يخفى على عاقل بأن مصاريف حفلات الزفاف وتكاليفها أصبحت مرهقة جداً، والبعض من الشباب يضطر إلى الاستدانة من البنوك لتغطيتها، ما ينعكس سلباً على حياته الزوجية والأسرية طوال فترة سداد الدين المترتب عليه ويصل الأمر أحياناً إلى الطلاق.

فبعد الموافقة على عقد قران ابنتي العشرينية وهي طالبة جامعية على ابن أخي عبدالله محمد العامري الموظف في الشرطة والطالب الجامعي في الوقت ذاته، تمت مراسم عقد القران ولله الحمد، وتقديم وجبة العشاء والضيافة للحضور، لتتجه بعدها ابنتي إلى منزل زوجها من دون حفلة أخرى للزفاف، وللعلم، كل ذلك تم بناء على موافقة ابنتي. وتبقت لي ابنة واحدة ولن أتردد في تزويجها بهذه الطريقة لمن يستحقها، ولمن أجده رجلاً مقتدراً على إسعادها وصونها».

وأضاف العامري: «ابنتي غالية جداً على قلبي، ولها مكانتها السامية وتقديرها الكبير، ولا يظن البعض من الناس أنني حينما زوجتها بهذه الطريقة قللت من قدرها وشأنها، على العكس تماماً، لقد منحت ابنتي حقها من مهرها، كما تم تسليمها جهازها كاملاً من ملابس وذهب، واكتفت بذلك».

كما أعرب العريس عبدالله محمد العامري عن اعتزازه الكبير وتقديره اللامحدود لموقف والد زوجته. متمنياً أن يتخذ جميع الآباء مواقف من شأنها التقليل من تكاليف حفلات الزفاف الباهظة على أبنائهم المقبلين على الزواج.

وقال العامري: «تكاليف الزواج الباهظة تجعل الشباب يحجمون عن نصف دينهم. وأشيد بموقف عمي صغير العامري الذي كان هدفه أولاً وأخيراً نشر ثقافة تيسير أمور الزواج ونبذ العادات والثقافات السلبية ومواجهة زيادة تكاليف الزواج».