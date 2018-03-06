مريم غريب..خبرة تطوعيّة

تمتلك السيدة والأم مريم غريب تجربة حياتية مختلفة، تتمثل في انخراطها بالعمل التطوعي منذ أكثر من 11 عاماً، لتشارك في تنظيم وتنسيق وإدارة مختلف أنواع الفعاليات والأنشطة بين الإمارات السبع.

وبدأت مريم غريب أولا من مجلس أولياء الأمور لتلاميذ المرحلة التأسيسية لمدة 6 سنوات في مدرسة أولادها بكلباء، وانتقلت بعدها إلى المجلس الخاص بالبنات للمرحلة العمرية نفسها. وكانت تشارك في أعمال تطوعية أخرى بين الحين والآخر.

وتعتبر تجربتها في العمل التطوعي بالعمل الشيّق والحيوي خارج الروتين التقليدي للوظيفة، وفي كل مشاركة تتعلم وتكتسب خبرة ناهيك عن تكوين صداقات ومعارف.

وتعتبر أن هذا المجال يساعد الشباب أسوة ببناتها اللواتي يحرصن أيضاً على التطوع في العديد من النشاطات، على فهم الحياة ومسؤولياتها وما لهن وما عليهن في المجتمع الذين يعشن فيه، والأهم ارتباط تفكيرهن وتطلعاتهن بواقع الحياة، بعيداً عن المفهوم الاستهلاكي وتنمية الإحساس لديهن بالمسؤولية المجتمعية وحب المشاركة.

وتعبر مريم عن فرحتها وسعادتها بهذا العمل الذي أتاح لها، المشاركة في فعالية خارج مدينتها وبالتالي العمل مع فريق مهني كما في مهرجان دبي الحصن للمسرح الثنائي، حيث اكتسبت المزيد من الخبرة والتواصل مع الوفود العربية القادمة من المشرق والمغرب، وتعرّفتْ على جوانب جديدة من ثقافاتهم ولهجاتهم وتقاليدهم، فكل يوم كان بمثابة رصيد من المعرفة النوعية في ثقافة الحياة والفكر.