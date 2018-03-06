حاكم الفجيرة يهنّئ مستشفى ثومبي لحصوله على جائزة خليفة للتميز

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة أمس الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية وهنأه بحصول مستشفى ثومبي في الفجيرة على جائزة الشيخ خليفة للتميز.

واستمع سموه لشرح موجز عن أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتوفرة في المستشفى وخدمات الرعاية الصحية فيه، وحث سموه على بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 نحو توفير نظام رعاية صحية بمعايير دولية. وتوجه الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على اهتمام سموه وحرصه على دعم القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الطبية إلى جميع أبناء الإمارة.