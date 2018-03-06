منح مستشفيي الذيد والبراحة جائزة الاعتماد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح مستشفيي الذيد والبراحة بتحقيق المرحلة السادسة، ضمن نموذج اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية من «جمعية نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية»، التابعين لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وتم منح المستشفيين جائزة الاعتماد خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم خلال فعاليات أسبوع الصحة الإلكترونية السنوي الذي نظمته الجمعية في دبي.

التزام

وقالت مباركة م. إبراهيم، مديرة إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي جاءت تتويجاً لالتزامنا الاستراتيجي وجهودنا الحثيثة لتزويد الأطباء بالأدوات اللازمة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية لمرضانا. ويتماشى هذا الإنجاز المتميز مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى توفير تجربة صحية عالمية المستوى لشعبنا الكريم».

تكنولوجيا

كما تم تزويد المستشفيين بتقنيات بنية تحتية متطورة وبرامج أخرى لضمان استدامة التحول الطبي طويل الأجل فيهما وتأهيلهما للحصول على اعتماد المرحلة السادسة. وشملت البرامج والبنى التحتية نظام توثيق ميّسر في مكان رعاية المريض باستخدام محطات عمل جديدة متحركة، فضلاً عن تركيب أجهزة تصوير متوافقة تعمل على تخزين صور ونتائج الفحوصات الإشعاعية للمرضى وتداولها من دون الحاجة لأفلام الأشعة التقليدية.

وإضافة إلى ذلك، تم ربط ست شاشات كبيرة الحجم في غرف العمليات ببعضها البعض لتمكين الأطباء من قراءة صور الأشعة السينية أثناء العمليات الجراحية دون الحاجة إلى طباعة الصور.