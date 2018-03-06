خليفة يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى استقباله أمس في مجلس قصر البحر مبعوث أمير الكويت الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري.

ونقل الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح خلال اللقاء تحيات أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها كل التقدم والعزة والرخاء إلى جانب شكر الشعب الكويتي لسموه على المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبعوث أمير الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما لدولة الكويت وشعبها الشقيق كل ازدهار وتطور وعزة ورفعة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة في ظل الروابط الأخوية الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة المتجذرة وأواصر التعاون الوثيق بين البلدين.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح .