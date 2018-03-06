البواردي والرميثي يبحثان التعاون مع رئيس الأركان الباكستاني

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر وزارة الدفاع بأبوظبي صباح أمس، الفريق أول زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق له.

تناول اللقاء، الذي حضره مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية

حضر اللقاء معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

كما استقبل الفريق الركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة في أبوظبي أمس الفريق أول زبير محمود حيات.

وتم خلال اللقاء بحث التعـــــاون بين البلدين في المجالات الدفاعـــية.