وفد «الخدمة الوطنية»: واحة الكرامة صرح خالد يجسد التضحيات

زار وفد من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة واحة الكرامة في أبوظبي التي تم تشييدها لتخليد ذكرى شهداء الإمارات الأبرار وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأعرب الوفد الذي ضم عدداً من كبار الضباط والمسؤولين ومنتسبي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن فخره واعتزازه بشهداء الإمارات الأبطال، مؤكداً أن واحة الكرامة تمثل صرحاً خالداً يجسد تضحيات الشهداء الذين رفعوا راية الدولة عالياً وكللوا هامات كل من يعيش على أرضها بالعز والفخار وأن ذكراهم ستظل خالدة في الوجدان.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الواحة وما ترمز إليه من معاني التضحيات وبطولات أبناء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. وشملت زيارة الوفد مواقع واحة الكرامة التي ضمت ميدان الفخر ونصب الشهيد وجناح الشرف حيث استمع لشرح حول ما ترمز إليه هذه العناصر.