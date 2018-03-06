رئيس الأركان الباكستاني يزور واحة الكرامة

قام الفريق أول زبير محمود حيات رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية أمس بزيارة واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري الذي أقيم تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته، ورافق رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية أثناء الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأت الزيارة باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم قام رئيس الأركان الباكستاني بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

وتجوّل في أرجاء واحة الكرامة وفي نهاية الزيارة سجل كلمة في سجل الشرف عبر فيها عن تقديره لأبطال الإمارات البواسل.