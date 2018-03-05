محمد بن زايد يستقبل وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر اليوم وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي الذين يعقدون اجتماعا في أبوظبي يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

و رحب سموه بوزراء الداخلية والوفود المشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح وتبادل معهم الأحاديث حول مهام ودور التحالف في التنسيق والتشاور للتصدي و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و تدابير الوقاية منها.

تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

ويضم التحالف كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا و إسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية وسنغافورة ويركز على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة.