إطلاق جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي

تم اليوم اطلاق " جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي " خلال مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018 " الذي افتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت عنوان " التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف " .

تهدف الجمعية - التي أعلن عنها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح اليوم خلال المؤتمر الذي يقام في أرض المعارض بأبوظبي - إلى إنشاء وتطوير منصة ذكية تطبيقاتها تعنى بمختلف أوجه دعم خطاب التسامح وإنشاء مركز تدريبي داخل الجمعية بغرض تدريب وتأهيل العاملين في نشر ثقافة التسامح والحوار.

وترمي جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي - التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسا لها - إلى تكريس مكانة الدولة كأرض للتسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة وتعزيز لغة التسامح بين أطياف المجتمع بمختلف مكوناته فضلا عن نبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب.

وتحرص الجمعية على إظهار صورة الإمارات الحضارية كواجهة وعنوان للتسامح والتعايش السلمي والمساهمة في إصدار الكتب والمجلات والمنشورات وتحث على دعم إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.