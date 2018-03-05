"طبيب الكتروني" في "إسعاف دبي" لإنعاش القلب والتنفس الصناعي

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تزويد مركباتها بـ "طبيب الكتروني" يجري الإنعاش القلبي والتنفس الصناعي والصدمات الكهربائية ويجري عمليات تثبيت الكسور للمرضى والمصابين.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة أن الطبيب الالكتروني، هو جهاز يقدم خدمات اسعافية متعددة تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين في زمن قياسي.

وأضاف خلال مؤتمر دبي الدولي للإسعاف: أن الجهاز هو الأول من نوعه في المنطقة، وتم إدخاله لمركبات اسعاف دبي لرفع الخدمات التي تقدم للحالات الحرجة واصابات الحوادث.

وانطلقت الاثنين جلسات الدورة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للإسعاف والتي تستمر ثلاثة أيام الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد كبير من الأطباء والمسعفين الدوليين وخبراء الطب الطارئ في منطقة الخليج واوربا واسيا.

وقال بن دراي أن المؤتمر يهدف إلى تطوير قدرات المسعفين أثناء حالات الطوارئ ويركز على الظروف التي قد يواجهها المسعف في حالات الازمات من خلال المنهجيات والدراسات التي يتم مناقشتها من قبل خبراء ومختصون في المجال.

ويبحث المؤتمر الرعاية الفائقة في مرحلة ما قبل المستشفى وفنون الطب الطارئ وما يعززها من خدمات وتطبيقات ذكية كما يناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها في الرعاية الطبية الطارئة على مستوى عالمي.

ووقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على هامش المؤتمر اتفاقية لتزويد المؤسسة بـ 200 جهاز انعاش قلبي متقدم وذلك في اطار استعدادات المؤسسة لمعرض اكسبو دبي 2020 .

وتناولت موضوعات أجندة مؤتمر دبي للإسعاف الإبتكار في خدمات الطوارئ الطبية، مدى الرعاية الفائقة في مرحلة ما قبل المستشفى، الأساليب المبتكرة لتحطيم الأرقام القياسية في عمليات التدخل السريع في الحالات الطارئة، سلامة المرضى في خدمات الطوارئ الطبية.