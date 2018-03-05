حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري - رقم / 22 / لسنة 2018 - على أن ينشأ بموجبه مجمع للقرآن الكريم في الإمارة يسمى "مجمع القرآن الكريم بالشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويكون المقر الرئيس للمجمع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من سمو الحاكم إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.

وبموجب المرسوم، يهدف المجمع إلى تحقيق العناية بالقرآن الكريم بكل أشكاله المخطوطة والمطبوعة والمسموعة والرقمية ودعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه وتنمية وتطوير مهارات المهتمين والعاملين في الشأن القرآني ودعم المشاريع القرآنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة اختصاصات جمع مخطوطات القرآن الكريم وعرضها وجمع المواد القرآنية الصوتية ومعالجتها وعرضها ودعم ونشر الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه وتنظيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه والتعاون مع الجهات المختصة في القرآن الكريم وعلومه على المستوى المحلى والدولي.

كما تتضمن اختصاصاته دعم وتأهيل معلمي القرآن الكريم في الدول الأجنبية وتفعيل دور المقارئ الإلكترونية ودعم وسائل تعليم القرآن الكريم عن بعد وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجمع من قبل الحاكم.