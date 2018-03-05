نصائح للموظفين لتجنب مشاكل الجلوس لفترات طويلة في "نصيحة لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأربعاء الدكتور عبد العظيم كامكار أخصائي العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، والرئيس السابق لشعبة العلاج الطبيعي بجمعية الامارات الطبية وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، سيوضح كامكار للقراء الوضعيات السليمة للجلوس لساعات طويلة على المكتب وكيفية تجنب وتخفيف آلام الظهر والرقبة إضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.