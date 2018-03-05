سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يفتتحان مؤتمر مواجهة التطرف

أعلن مؤتمر التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف، الذي تنظمه وزارة الداخلية اليوم في أبوظبي عن تأسيس جمعية الامارات للتسامح والتعايش السلمي كأول جمعية من نوعها في الامارات لنشر ثقافة التسامح و إبراز الرسالة الحضارية لدولة الامارات.

وشهد افتتاح المؤتمر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيما ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الكلمة الرئيسية للمؤتمر.

وأكد الشيخ نهيان أن المؤتمر يوفر قنوات فعالة للحوار وتبادل الآراء حول قضايا الأمن ودرء المخاطر، مشيراً إلى أن الامارات تعد نموذجاً في إرساء قيم التسامح عالمياً.