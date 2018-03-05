برنامج من «الإمارات دبي الوطني» و«جيمس» لتسديد الرسوم المدرسية

أعلنت «جيمس للتعليم» وبنك الإمارات دبي الوطني عن عرض حصري يسهل على أولياء الأمور تسديد الرسوم المدرسية، وذلك من خلال انضمام مجموعة «جيمس للتعليم» إلى شركاء برنامج «بلاس بوينتس» لولاء العملاء التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي بات يتيح لأولياء الأمور خيار تحويل نقاطهم إلى مبالغ نقدية لتسديد الرسوم المدرسية.

وعبر هذه الخطوة التي تم إطلاقها كجزء من برنامج «جيمس ريواردز»، يمكن لأولياء الأمور الدخول إلى منصة الخدمات المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك، ثم اختيار «جيمس للتعليم» من قائمة خيارات المؤسسات التعليمية واستبدال نقاطهم بمبالغ مالية بمضاعفات 100 أو 300 أو 500 للحصول على قسيمة سيتم قبولها كدفعة لقاء رسوم تعليم أطفالهم.