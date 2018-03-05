«مؤسسة دبي للإعلام» تطلع على أفضل الممارسات الابتكارية في «موانئ دبي العالمية»

زار وفد من مؤسسة دبي للإعلام منصة الابتكار في «موانئ دبي العالمية» وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الابتكارية.

ترأس الوفد أحمد الفلاسي مدير إدارة الاستراتيجية والتميز، يرافقه كل من نجلاء القاسم مديرة إدارة تقنية المعلومات، وسارة الصايغ مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين في فريق الابتكار المؤسسي، وكان في استقبالهم سارة فلكناز المديرة التنفيذية للابتكار في الموانئ.

وكانت موانئ دبي العالمية قد شاركت في فعاليات شهر الابتكار بهدف إبراز أهم الابتكارات المستخدمة في محطاتها البحرية والبرية حول العالم والتي أهلت المجموعة للتفوق والنمو بشكل مستمر، وتتمثل مشاركة موانئ دبي العالمية في توضيح الأثر الذي تتركه في حياة البشر من خلال قصص ملهمة مصورة (مدتها دقيقة) والطريقة التي يتم بها نقل البضائع ودورها الرائد في تمكين التجارة العالمية.

ثقافة الابتكار

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أنه يجب نشر ثقافة الابتكار في المجتمع وتحويلها لأسلوب حياة بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات عالمياً وتحفيز القطاعات الاقتصادية على كافة المستويات لتقديم خدمات ذكية ومتطورة تستهدف استشراف المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني بتسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.

وأشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» ودبي تحتل صدارة التطورات التقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية باعتبار النقل من أبرز القطاعات الوطنية الرئيسية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ولقد كنا من السباقين للاستثمار في «هايبرلووب وان» بهدف استكشاف إمكانية استخدام هذه التقنية في نقل البضائع بما يشكل خطوة ثورية في قطاع النقل واللوجستيات على مستوى العالم.

وفي إطار جهود تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، نسعى إلى تبني الابتكار في جميع عملياتنا وتعميم مفهوم الموانئ الذكية واستخدام الأنظمة الرقمية والبيانات والسرعة والأتمتة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول تضمن اختصار الأوقات في الربط بين شرق العالم وغربه ونقل البضائع بطرق أكثر سرعة وأماناً وأوفر من حيث التكلفة.

مشاركة

وأضاف بن سليم: تحرص موانئ دبي العالمية على المشاركة بفاعلية في كافة الأنشطة والمبادرات التي تتعلق بالابتكار لا سيما مبادرة منطقة 2071 الرامية إلى تشكيل مستقبل دولة الإمارات، وجعلها أفضل دولة في العالم، وتحقيق أهداف خطة مئوية الإمارات 2071 وبما يمكننا من تسخير الابتكار في خدمة البشرية.