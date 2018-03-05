300 كاشف دخان في بيوت «زايد للإسكان» قريباً

شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أمس في أبوظبي، احتفال دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار «الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث»، والذي أقيم تأكيداً على الدور الإنساني والحضاري لأجهزة الدفاع المدني ومؤسساته الوطنية في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير التي توليه لأجهزة الدفاع المدني، ودعم القيادة اللامحدود لكل ما يعزز الأمن والسلامة في المجتمع، تحقيقاً لرؤية الحكومة بأن تكون دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني إن وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني بصدد تركيب أول مجموعة من كاشفات الدخان في بيوت المواطنين ببعض مناطق الدولة والتي تشمل 300 جهاز ستتم في غضون الشهر المقبل بالتعاون مع كل من «اتصالات» و«زايد للإسكان»، مشيراً إلى أن تركيب هذه الأجهزة في جميع المساكن بالدولة سيكون إلزامياً بالقانون وستكون هذه الأجهزة مربوطة بغرفة العمليات التابعة للوزارة.

تواصل

وأضاف المرزوقي أن احتفالنا باليوم العالمي للدفاع المدني يعد فرصة حقيقية لتعزيز تواصل جهاز الدفاع المدني في دولة الإمارات مع نظرائه في دول العالم لنكون جزءاً حيوياً وفاعلاً في تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، وتحفيز الجهود والعمل بجد واجتهاد لتطور الأداء تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة، وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية لخلق بيئة آمنة مستقرة خالية من الحوادث تعكس تأثيراً إيجابياً على مجتمع الإمارات، وتمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، ولتبقى دولة الإمارات واحة للأمان..

تلاحم

واختتم قائد عام الدفاع المدني كلمته بقوله: إن عزة دولة الإمارات ومجدها ينبع من حب قيادتنا الرشيدة لهذا الوطن وللشعب الإماراتي، وسعيهم الدؤوب لخدمة أبنائهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الرغد لكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة التي تشع بروح التسامح وتقبل الآخر، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للدفاع المدني ننتهز الفرصة لنجدد الولاء للقيادة الحكيمة، ونؤكد العزم والإصرار على مضاعفة الجهود والعمل بجد وإخلاص لتبقى دولة الإمارات منارة الحضارة.

فقرات

تضمن الاحتفال عرض فيلم عن «عام زايد» احتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وتضمن الفيلم عرضاً لإبراز دور المغفور له بإذن الله، في تأسيس وبناء دولة الإمارات، وإنجازاته المحلية والعالمية.

الإمارات.. جهود حثيثة لأمن المجتمعات

أوضح العقيد محمد عبد الله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية في منتصف ديسمبر عام 2012، تقديراً من أعضاء المنظمة لدور الإمارات عضواً نشطاً في الجمعية العامة للحماية المدنية الدولية منذ تأسيسها عام 1972.

وأضاف أن قرار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس، تزامناً مع الذكرى السنوية لبدء سريان مفعول النظام الأساسي للمنظمة، بوصفها منظمة دولية، وبعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من مارس، يوماً دولياً للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من المخاطر للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة.

وأكد العقيد التكاوي حرص الدفاع المدني على تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في سعيها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز وسائل الوقاية وأسس السلامة العامة، لافتاً إلى أن الدفاع المدني يقدم أفضل المستويات من الأداء المؤسسي المتميز ووفق أفضل الممارسات الدولي