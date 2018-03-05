عهود الرومي: «هاكاثون الإمارات» أثمر ابتكارات من أجل السعادة

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء إن هاكاثون الإمارات ـ بيانات من أجل السعادة أثمر عن ابتكار مشاريع تصب جميعاً في خدمة هدف واحد، هو تحقيق السعادة وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن الهاكاثون مثل مبادرة مهمة وفرصة لتحفيز نخبة العقول الشابة في دولة الإمارات وجمعها لابتكار حلول لتحديات القطاعات الحيوية عبر توظيف البيانات الضخمة وتحليلها وتصميم المشاريع بناء عليها.

جاء ذلك خلال تكريم معاليها، وماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، 18 فريقاً حلوا بالمراكز الثلاثة الأولى بهاكاثون الإمارات الذي أقيم تحت شعار «بيانات من أجل السعادة»، في حفل استضافته جامعة زايد في دبي.وقالت عهود الرومي إن حكومة دولة الإمارات تعول كثيراً على الشراكة الفاعلة مع المجتمع بكافة فعالياته ومؤسساته، وعلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب في المجالات العلمية والتكنولوجية في تصميم الحلول والمبادرات، مشيرة إلى أن الهاكاثون نجح في توظيف هذه الطاقات الهائلة وتوجيهها لدعم أهداف الحكومة في إحداث فرق إيجابي بالمجتمع.

جهود الحكومة

وأكد المسمار، في كلمة خلال الحفل، أهمية الهاكاثون الذي تزامن مع عام زايد وشهر الإمارات للابتكار، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي عهود الرومي على دعمها للهاكاثون الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في نشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. كما توجه بعبارات التشجيع والإشادة إلى المتسابقين في الهاكاثون، ووجه الشكر إلى الجهات المشاركة.

وقال المسمار: نختتم اليوم هاكاثون الإمارات 2018، الذي أطلقناه تحت شعار «بيانات من أجل السعادة»، وفي هذه المناسبة اسمحوا لي بأن أبدأ بتهنئتكم ونفسي على ما حققناه معاً، وأتوجه بالثناء والتقدير إلى فريق الإعداد والتنظيم«.

ساحة ابتكار

من جهته، قال رياض المهيدب مدير جامعة زايد:»إن تخصيصَ الجامعاتِ كساحةٍ للابتكار في صنعِ سعادةِ المجتمع أصابَ الهدفَ الذي تَبَنّاهُ «هاكاثون الإمارات»، ذلكَ أن حيويةَ الشباب وعزمَهم المُتَّقِد وقلوبَهم المتفتحةَ للحياةِ والمستقبل وخطواتِهم المتسابقةَ إلى الإنجازِ، تجعلُ منهم المحرك الحيويَّ الأمثل الذي يدفعُ بالحلم إلى التحققِ، ويبذر السعادةَ في كافةِ أرجاء الدولة«.

موقع إلكتروني تفاعلي

وتحدثت لميا راشد القايدي، من فريق «دلتا» الذي يضم إلى جانبها عمر القايدي، عن مشروع «دلتا»، موضحة أنه عبارة عن موقع إلكتروني تفاعلي يظهر أماكن الجذب السياحي الطبيعية.

وأشارت سلمى بخيت المنصوري قائد فريق «ديترميناشن» إلى أن مشروع فريقها عبارة عن تطبيق مخصص لأصحاب الهمم يتيح لهم التعرف على جميع الخدمات المتوفرة الخاصة بهم في جميع إمارات الدولة.