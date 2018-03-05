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عبدالله بن زايد يحضر أفراح الظاهري والرميثي

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد شبيب بن هلال الظاهري بمناسبة زفاف نجله «هلال» على كريمة أحمد ثاني بن مرشد الرميثي.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان وعدد من أصحاب المعالي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والسفراء وكبار المسؤولين ولفيف من وشاركت الفرق التراثية والشعبية في الحفل بالأهازيج ابتهاجاً بالمناسبة.

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