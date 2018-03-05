محمد بن سعود ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الرستماني والسميطي

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم محمد حسن الرستماني بمناسبة زفاف نجلها المهندس نواف محمد الرستماني إلى كريمة علي أحمد السميطي.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ والحضور التهاني للعريس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات ورجال الأعمال وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.وأعربت عائلة الرستماني والسميطي عن بالغ سرورهما وسعادتها بحضور وتشريف أصحاب السمو الشيوخ وكبار الأعيان والمدعوين حفلهما ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.