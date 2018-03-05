سيف بن زايد يكرم خبيرين أميركيين

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية روبرت هاورد المدير التنفيذي لشركة «لوكيد مارتن - الإمارات» على دوره في تقديم خبراته الميدانية القيادية في محاضرات متخصصة تنفذها الوزارة، كما كرم سموه المحاضر الدكتور مارك إنجلش لمساهمته وإشرافه على تنفيذ دورة القيادات التنفيذية الشاملة التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة.

وجاء التكريم تقديراً للخبيرين الأميركيين لما قدماه من جهود وتعاون مثمر في تعزيز المناهج والدورات التدريبية بما يملكانه من رصيد وخبرة في مجالات تأهيل القيادات، حيث تهدف الوزارة إلى إشراك عدد من القياديين الدوليين في محاضراتها وبرامجها التدريبية للتعرف على تجارب وممارسات دولية مرموقة.

حضر التكريم المستشار راشد لخريباني النعيمي الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية الاتحادي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من الضباط.

وأعرب روبرت هاورد عن سعادته بالتكريم والتقدير من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى العلاقات الطيبة التي تربط بلاده الولايات المتحدة الأميركية بدولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.

وأشاد بحرص وزارة الداخلية الإماراتية على تأهيل منتسبيها بصورة علمية ووفق رؤى مستقبلية وتأهيلهم وتقديم أفضل المناهج والوسائل التدريبية لهم خاصة في مجالات تأهيل القيادات في مختلف المؤسسات من مستويات القيادات العليا والاهتمام بالصف الثاني من القيادات.

وقال: «إن من أهم الأشياء التي دفعتني للعمل في منصب مدير تنفيذي لشركة لوكيد مارتن فرع الإمارات السمعة الطيبة للدولة، ونتيجة لمعرفتي السابقة باحتكاكي مع ضباط إماراتيين في محافل وفعاليات دولية أثبتوا فيه الحرفية في العمل والمصداقية والالتزام في التعامل الأمر الذي حفزني للعمل في خدمة مواصلة دعم الأصدقاء».

وأشاد بالنهضة الحضارية والعمرانية التي تعيشها الدولة وتطور الصناعات فيها خاصة في المجالات التقنية والتوسع في استخدام تطبيقات قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى حنكة القيادة الإماراتية وحكمتها وحسن توظيفها للموارد في خدمة الأفراد وإسعاد المجتمع والإسهام في تعزيز السلم العالمي.

تقدير

ومن جانبه تقدم الدكتور مارك انجلش بالشكر إلى سمو وزير الداخلية وإلى الوزارة على هذا التكريم الذي يعد تقديراً ووساماً يعتز به، مشيراً إلى ما لمسه أثناء تقديم الدورة من حرص منتسبي وزارة الداخلية الإماراتية على الارتقاء بقدراتهم وسعيهم الحثيث لتطوير مهاراتهم، معرباً عن سعادته وأمله بتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية خدمة لتطوير العمل المؤسسي.

وأشاد الدكتور انجلش بكفاءة الضباط في وزارة الداخلية الإماراتية وقدرتهم على الاستفادة من المواد النظرية في المحاضرات التدريبية وربطها مع سيناريوهات عملية بصورة تعزز الأداء وتعمل على تطوير المهارات وتثري في رسم ملامح مستقبلية للبناء عليها.