رجال أعمال: القرار يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رأى رجال أعمال أن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعمل على تقوية الدعم الحكومي لقطاعات الأعمال، كما يشجع المستثمرين على وضع خطط طويلة دون التفكير في أمر الرسوم، ويسهم إلى حد كبير في تخفيف العبء عن رواد الأعمال ويعمل على إطلاق طاقاتهم.

تعزيز الاستقرار

وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «باريس غاليري»، أن القرار يوضح حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بمختلف شرائحه، ويزيد القدرات التنافسية لمدينة دبي اقتصادياً من خلال تحفيز المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتمتين الدعم الحكومي لقطاعات الأعمال المتنوعة في الإمارة.

بعد استراتيجي

من جانبه، قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة «الفردان للصرافة» إن القرار له بعد استراتيجي باعتبار أن دبي مركز عالمي للمال والأعمال، وخصوصاً من حيث تعزيز الميزات التنافسية وترسيخ ثقة المستثمرين، كما يعكس رؤية ثاقبة وحرصاً على تعزيز بيئة الأعمال وواقع الحال في السوق، خصوصاً في ظل وجود تغيرات في أنماط الاستهلاك على خلفية فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: القرار سيمكّن الشركات من رسم خططها المستقبلية بوضوح، خصوصاً وأن الرسوم غير المتوقعة كانت تؤثر بشكل مباشر على الأداء، لكن من شأن القرار أن يعزّز جاذبية الأعمال في دبي، ويحفز استقطاب الشركات الأجنبية وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة، ويخفف من أعباء التكلفة على أصحاب العمل الحاليين.

نهوض الاقتصاد

بدوره، أشاد جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، بالقرار الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد الإماراتي وتحقيق الرفعة والازدهار لدولة الإمارات والسعي إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن. وقال إن القرار يؤكد ‏على الفكر المبدع في إدارة الدولة، كما أنه يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في دبي، ويعزز تنافسيتها على مستوى العالم.

خطط طويلة

من جانبه، قال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة «جمعية المدققين الداخليين» في دولة الإمارات، إن قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية من شأنه أن يساعد على تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأشاد عبد القادر بالخطوة، مشيراً إلى أن عدم زيادة الرسوم سوف ينعكس إيجابياً على قطاعات الأعمال المختلفة، كما أنه يساعد الشركات على وضع خطط مستقبلية دون التفكير بزيادة الرسوم.

رواد أعمال

أما شريف كامل، الرئيس الإقليمي لـ«شبكة اللاينس» العالمية للأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد أكد أن القرار سوف ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبشكل خاص على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيخفف العبء عن رواد الأعمال.

مصداقية

وقال علي النجار، الرئيس والشريك المؤسس في مجموعة شركات «آي سي تي» و«آي ترست» لإدارة الاستثمار، إن قرار عدم زيادة الرسوم في دبي لمدة ثلاث سنوات سيعزّز الاستقرار المالي في الإمارة من حيث إنه يمنح الشركات في القطاع الخاص الفرصة لرسم استراتيجياتها لمدة الثلاث سنوات المقبلة.

قرار صائب

وأثني الدكتور ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي والمؤسس والمدير الإداري لشركة «ناصر السعيدي وشركاه»، على القرار مضيفاً أنه صائب من كافة الجوانب وجاء في توقيته، حيث يأتي ترسيخاً للاستقرار الاجتماعي في الإمارة ويعكس مدى الاهتمام بالمواطنين والمقيمين، واحتياجاتهم.