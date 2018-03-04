بالفيديو.. دبي تطلق مبادرة الألعاب الحكومية الأولى من نوعها عالميا

كشف المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم عن مبادرة حكومية جديدة أطلق عليها اسم "الألعاب الحكومية" تتضمن عدة جهات حكومية.

تشمل النسخة الأولى من مبادرة الألعاب الحكومية للمجلس التنفيذي لحكومة دبي 50 جهة حكومية فيما سيحصل الفريق الفائز على جائزة قدرها مليون درهم.

ستقام المبادرة ابتداء من 26 أبريل في منطقة "كايت بيتش" بدبي على مدار ثلاثة أيام فيما ستتاح فرصة المشاركة في المبادرة لكافة الجهات الحكومية في إمارات الدولة.

وقال عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لـ "البيان" بعد إطلاق مبادرة # الألعاب_الحكومية : "المبادرة تعزز روح الفريق الواحد وهذا يعد من أولويات منظومة العمل الحكومي المتميز، وهي ليست رياضية فحسب وإنما ذهنية أيضاً يتم من خلالها الارتقاء بالمستويين الفكري والجسدي للأفراد.

وأوضح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن مبادرة الألعاب الحكومية ستفتح آفاقا لمبادرات جديدة، حيث أن الخطوة الأولى هي أن تكون على مستوى محلي وقد تصبح عربية وعالمية بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

المزيد في الفيديو التالي:

مباشر.. إطلاق مبادرة #الألعاب_الحكومية للمجلس التنفيذي لحكومة #دبي والأولى من نوعها على مستوى العالم https://t.co/zB3XcArkIi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 4, 2018

ستقام مبادرة #الألعاب_الحكومية ابتداء من 26 أبريل في منطقة "كايت بيتش" بدبي على مدار ثلاثة أيام فيما ستتاح فرصة المشاركة في المبادرة لكافة الجهات الحكومية في إمارات الدولة #البيان_القارئ_دائما #فريق1_هدف1 pic.twitter.com/SXniyoU4ZY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 4, 2018

#البيان تكشف عن إطلاق النسخة الأولى من مبادرة# الألعاب _الحكومية للمجلس التنفيذي لحكومة #دبي والتي تشمل 50 جهة حكومية فيما سيحصل الفريق الفائز على جائزة قدرها مليون درهم .. التفاصيل في هذا الفيديو #البيان_القارئ_دائما #فريق1_هدف1 pic.twitter.com/tZcTi2SoMo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 4, 2018

عبدالله البسطي للبيان بعد إطلاق مبادرة #الألعاب_الحكومية : المبادرة تعزز روح الفريق الواحد وهذا يعد من أولويات منظومة العمل الحكومي المتميز، وهي ليست رياضية فحسب وإنما ذهنية أيضاً يتم من خلالها الارتقاء بالمستويين الفكري والجسدي للأفراد #البيان_القارئ_دائما #فريق1_هدف1 pic.twitter.com/2OY7jTzkN3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 4, 2018