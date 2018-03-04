67 % يرون أن لا تأثير لإلغاء هامش السرعة

اعتبر 67% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن إلغاء هامش السرعة في الطرق لا تأثير له، في حين اعتبر 33% منهم أنه يحد من الحوادث، وذلك عبر صفحة «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي ذات الموضوع، لكن عبر موقع «البيان الإلكتروني» أكد 66% من المستجيبين أن لا تأثير لإلغاء هامش السرعة في الطرق، بينما اعتبر 34% منهم أن الإلغاء يحد من الحوادث.

وعبر حساب البيان في «تويتر» رأى 62% من المستجيبين أن لا تأثير لإلغاء هامش السرعة، على أن 38% قالوا إن الإلغاء يحد من الحوادث.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت مؤخراً أنها تدرس إلغاء هامش السرعة الذي يتراوح بين 10 و20 كم.

ضرورة

واعتبر الموظف الحكومي سلطان عبيد أن إلغاء هامش السرعة ضرورة في الطرق الداخلية لما لها من آثار في زيادة الحوادث والأضرار الناجمة عنها، بينما هي في الطرق الخارجية أمر مهم، لأن طبيعتها مختلفة.

خليفة الطنيجي الموظف الحكومي أيضاً خالف عبيد، ليعتبر أن هامش السرعة لا علاقة له بالحوادث أصلاً، وأنه ضرورة لتقليل المخالفات التي يرتكبها البعض في لحظة عدم انتباه من دون قصد.

6 أشهر

وفي سياق متصل يأتي الاستطلاع بعد مرور ما يقارب من 6 أشهر من قرار خفض السرعة القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم/‏‏‏ ساعة إلى 110 كم/‏‏‏ ساعة، على امتدادهما في الجزء الواقع داخل دبي.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس المجلس المروري الاتحادي أن الهدف من تخفيض السرعات على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات الحد من الحوادث المرورية وخاصة حوادث السرعة التي تنتهي بحدوث وفيات، إضافة إلى رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الشارعين، مشيراً إلى أن السرعة تعد عاملاً رئيساً أو مشتركاً فيما لا يقل عن 60% من وفيات الحوادث المرورية.

دراسة

وأشار اللواء الزفين إلى أن تخفيض السرعة جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات من أجل رفع مستوى السلامة المرورية وخفض عدد الوفيات جراء الحوادث، مشيراً إلى أن تخفيض السرعات على الشارعين يتماشى مع استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة صفر لكل مائة من السكان، وأنه سيتم تقييم الفترة الماضية من حيث أعداد الوفيات على الشوارع التي تم خفض هامش السرعة فيها.