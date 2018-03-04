انطلاق معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية في 9 أبريل المقبل

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز - التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - الدورة السادسة من «معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية» وذلك بالتعاون مع معرض مدن المستقبل وبالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح المعرض الفرصة للجهات المشاركة لعرض إنجازاتها، والاستفادة من التجارب المتميزة .

حدث عالمي

وأكد هزاع النعيمي، رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أهمية المعرض كحدث عالمي رائد يستقطب الجهات الحكومية من مختلف دول العالم لعرض أبرز وأهم إنجازاتها، وقال «يأتي معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بنسخته السادسة تحت شعار (ممارسات حكومية.. إنجازات عالمية) استكمالاً للنجاح الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية ».

ترسيخ الابتكار

وأضاف «نعمل باستمرار لترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع في العمل الحكومي، ونسعى للاستفادة من أهمّ التجارب العالمية في ميادين العمل الحكومي ».

منصة

وأكد النعيمي أنّ معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أصبح منصّة جذب للجهات الحكومية، التي تسعى إلى تحقيق شراكات قوية ومثمرة تهدف إلى تعزيز قيم التميّز في العمل الحكومي على المستوى الدولي، وقال «شهد معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية تطوراً ملحوظاً منذ انطلاقته في العام 2011، وحقّق إنجازات رائدة وقدّم مبادرات جديدة في كلّ عام، وخلال العام الماضي حقّق المعرض نجاحاً لافتاً، ومشاركات واسعة حيث ضمّ 83 عارضاً من 20 دولة ».

20 ألف زائر

وتوقع للمعرض في نسخته السادسة نجاحاً وتميزاً كبيراً، إذ من المرجح أن يتخطّى عدد الزوار حاجز عشرين ألف زائر، للاطلاع على مشاركات وإنجازات الجهات المشاركة في المعرض من مختلف دول العالم، حيث يتيح المعرض للمشاركين العديد من الفوائد أبرزها التعلم من أفضل الممارسات والاطلاع على أهمّ إنجازات الجهات المشاركة.

فعاليات

وقال عبدالله المهيري، مساعد مدير مشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «يقدّم معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية العديد من الفعاليات الطموحة والمبتكرة التي تغطي مختلف جوانب العمل الحكومي، فإلى جانب أجنحة المعرض التي تقدّم فرصة للجهات المشاركة لعرض أبرز وأهمّ إنجازاتها ».