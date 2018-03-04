سعود بن صقر شخصية العام لـ«جائزة الثلاسيميا»

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية برئاسة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس الأمناء أسماء الفائزين بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا في دورتها الثالثة 2018.

وأعلن الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن اختيار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة شخصية العام المتميزة؛ وذلك لدور سموه في دعم ورعاية المرضى بشكل عام ومرضى الثلاسيميا بشكل خاص، وإشرافه ومتابعته الحثيثة منذ اللحظة الأولى لبناء مركز سلطان بن خليفة للثلاسيميا وأمراض الدم في إمارة رأس الخيمة، وتقديم كل أنواع الدعم اللازم لإنجاح هذا المركز سواءً بشكل مباشر أو عن طريق الدوائر الحكومية التابعة لحكومة رأس الخيمة.

وأعلن الدكتور محمود طالب آل علي المدير التنفيذي في مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية عن الفئات الفائزة بجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا لعام 2018 وهي: الجائزة الدولية الكبرى وفاز بها ألان فيكتور هوفبراند بروفيسور في أمراض الدم في جامعة لندن وهو أحد الرواد العظماء في العلاج الحديث للثلاسيميا، وتم تعيينه كأول أستاذ في أمراض الدم في المستشفى الملكي وكلية الطب بجامعة لندن في عام 1973، حيث أسس مختبرا سريريا رئيسيا في وحدة أمراض الدم وقام بتدريس طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا.

فئة جمعية الثلاسيميا المتميزة وفازت بها جمعية الثلاسيميا اليونانية، وهي منظمة غير ربحية هدفها الرئيسي دعم ورعاية مرضى الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين، ومنحة البحث العلمي المتميز في مجال الثلاسيميا فاز بها الدكتور ديمتريوس فارماكيس مساعد بروفيسور في جامعة قبرص الأوروبية، والمؤسسة المساندة المتميزة فازت بها مجموعة إجيبادم الطبية ـ مركز زراعة نخاع العظم.

وضمت جوائز الفئة العربية: مركز الثلاسيميا المتميز وفازت بها وحدة أمراض الدم وزرع النخاع في مستشفى الأطفال الجامعي في مصر، وجمعية الثلاسيميا المتميزة فازت بها الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالإحساء في السعودية، وأفضل مشروع توعوي فازت به جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في فلسطين.

وأفضل بحث علمي منشور فازت به الدكتورة إلهام يسري من مصر وهي بروفيسور في طب الأطفال ورئيس وحدة طب أمراض الأطفال وزرع نخاع العظام بكلية الطب بجامعة القاهرة.

والمريض المتميز فاز بها أشرف محمد إبراهيم حميد من فلسطين وهو مريض ثلاسيميا، متزوج، حيث شارك في عمل برامج ترفيهية ودعم نفسي لمرضى الثلاسيميا ونشر الوعي في ما يقارب عشر مؤسسات وفي مدارس حكومية وجامعتين عن مرض الثلاسيميا.

وأهالي المرضى المتميزين فاز بها إيليا الشويري من لبنان وهو والد ريان التي ولدت عام 2000 مصابة بمرض الثلاسيميا وإعاقات فكرية وجسدية.

وفي جوائز الفئة المحلية فاز بمركز الثلاسيميا المتميز مركز الثلاسيميا في الفجيرة الذي تكفلت مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية ببنائه، حيث تم افتتاح المركز في عام 2011 وجهز بأحدث الأجهزة الطبية من أجل خدمة مرضى الثلاسيميا وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وجائزة الطبيب المتميز قرر مجلس أمناء الجائزة بتسميتها باسم «د. عزام الزعبي» للطبيب المتميز تكريماً لدور الدكتور عزام الزعبي في تأسيس الجائزة ودعمه لنشاطاتها وعلاجه للمرضى في أبوظبي.

والممرض المتميز فاز بها عبد الله قاسم عودات يعمل ممرضاً لأكثر من 20 عاماً في مستشفى توام ـ وحدة أورام الأطفال، واهتمامه الرئيسي هو اللوكيميا والثلاسيميا، ويعمل على توعية وتثقيف مرضى الثلاسيميا ويعمل كمنسق في بحوث دراسة تقييم دواء الديفيراسيروكس في معالجة مرضى قسم طب الأطفال الذين يعانون من الحديد الزائد في مستشفى توام، وفئة الخدمات المساندة المتميزة أفراد فازت بها فاطمة سعيد عبيد المطيري وهي إخصائية اجتماعية في مركز الفجيرة للثلاسيميا منذ تأسيسه.

والخدمات المساندة المتميزة مؤسسات فازت بها شرطة أبوظبي ـ إدارة الشرطة المجتمعية، والمريض المتميز: فازت بها منال حسين البلوشي وهي مريضة ثلاسيميا شعارها في الحياة «الألم يولد الإبداع».