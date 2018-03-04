حمدان بن زايد: القيادة وضعت ثقتها في بنت الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن المرأة الإماراتية حظيت بالرعاية والاهتمام من المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منوهاً إلى ما تجده حاليا من دعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي مكنها من تحقيق مكتسبات كثيرة جعلتها متميزة في بذلها وعطائها.

وقال سموه إن قيادة الدولة الرشيدة وضعت ثقتها في بنت الإمارات التي تسلحت بالعلم والمعرفة وتوشحت بأنبل القيم والمبادئ ما عزز دورها في البناء الاجتماعي وبارك جهودها في المجال الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان القيادات النسائية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

كما حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ونواب الأمين العام.

دعم

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قبل «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر ودعم قدرات المرأة الإماراتية وتعزيز رسالتها الإنسانية والمجتمعية من خلال ترؤس سموها لعدد من مؤسسات المرأة في الدولة والتي تعمل معاً وفي تناغم تام لإعداد جيل واعد من النساء يساهم بقوة في تعزيز مجالات النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات.

وأوضح أن المرأة الإماراتية استلهمت روح العطاء وقيم البذل من «أم الإمارات» وسارت على نهج سموها في التفاني من أجل الآخرين.

مشروع حفظ النعمة

من جهة أخرى اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهداف ومبادرات مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر، وأشاد سموه بفكرة وأهداف المشروع الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة للهلال الأحمر والرامية إلى تعزيز مبدأ التكافل المجتمعي، وحث الأفراد والهيئات الحكومية والخاصة كافة على مد المزيد من جسور التواصل مع المحتاجين.

جاء ذلك خلال العرض الذي استمع إليه سموه بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، من سلطان محمد بن حجر الشحي مدير مشروع «حفظ النعمة» حول تأسيس المشروع واستراتيجية عمله وخططه وبرامجه المستقبلية.

كما حضر العرض سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.