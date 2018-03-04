نجاح عملية كي مريض قلب فنلندي عبر البث المباشر من دبي

أكد الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي واستشاري أمراض القلب والقسطرة نجاح عملية كي لمريض فنلندي لعلاج الرجفة الأذينية تم نقلها مباشرة من دبي إلى هلسنكي في فنلندا صباح يوم الخميس الماضي، عبر طبيب كان متواجدا في قاعة مؤتمر الخليج الرابع لخلل كهرباء القلب حيث استغرقت العملية 60 دقيقة.

وتم خلالها استخدام جهاز مغناطيسي متطور وقساطر ممغنطة (استيريو تاكسوس)، مشيراً إلى إجراء 5 عمليات متنوعة، أبرزها زراعة بطارية لمريض دون أسلاك عن طريق إدخال أحدث التقنيات العلاجية الذي يعتبر مستشفى القاسمي رائداً فيها.

وقال إنه تم إجراء 4 عمليات صباح أول من أمس، أبرزها عملية قلب لمريضة آسيوية تعاني من مرض تفرع شريان التاج الأيسر، حيث استغرقت 40 دقيقة وتم نقلها عبر البث المباشر إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستخدم فيها دعامة (سيرا) بقطر 5.5 مليمترات والتي تعد من أحدث الدعامات المتوفرة حالياً لتميزها بالمرونة والدقة.

كما أن كافة العمليات وعددها 10 عمليات لمرضى من جنسيات مختلفة، منهم 4 مواطنين أعمارهم تراوحت ما بين 48 ـ 70 عاماً تم نقلها عبر بث حي إلى مؤتمر الخليج الرابع لخلل كهرباء القلب والذي عقد في دبي على مدار يومين تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبلغت كلفة العمليات 500 ألف درهم، وقد تبنت الشركات الراعية للمؤتمر توفير مستلزمات القسطرة مجاناً للمرضى وذلك بمناسبة (عام زايد).

5 مرضى

وأوضح أن 5 من المرضى الذين أجريت لهم العمليات غادروا المستشفى خلال 24 ساعة بصحة جيدة، كما أن إجراء تلك العمليات ونقلها حية عبر البث المباشر تجاوزت الجانب النظري الذي تعودنا عليه في المؤتمرات، حيث تم نقل حالات معقدة في مختلف مجالات كهربائية القلب على الهواء مباشرة من مستشفى القاسمي إلى قاعة المحاضرات.

لافتاً إلى أن المؤتمر جاء بدعم ورعاية من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وحضور الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة والدكتور يوسف السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، كما حضره 300 خبير في أمراض القلب من 15 دولة، منها فنلندا وأميركا وبريطانيا.

ولفت النورياني إلى أن مركز القلب بالمستشفى استخدم كافة التقنيات العلاجية الحديثة عالمياً من أجهزة وقسطرة متطورة مع الحالات وتم عرضها للمشاركين في المؤتمر وهناك 3 غرف للعميات نقلت من خلالها الحالات مباشرة للمشاركين في المؤتمر.

فتم زرع أصغر بطارية عالمياً تم استخدامها في المستشفى من قبل، إضافة إلى استخدام جهاز مسح وتخطيط ثلاثي الأبعاد وغيرها من الأجهزة المتطورة، وخلال العامين الماضيين زرع المركز 26 بطارية دقيقة تكللت بالنجاح.