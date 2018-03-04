«إقامة دبي»: مراكز «آمر» توفّر 1000 وظيفة للمواطنين

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الإدارة خصصت 1000 وظيفة للمواطنين بمعدل 15 موظفاً لكل مركز من مراكز آمر الجديدة، والتي سيصل عددها إلى 70 مركزاً حتى نهاية هذا العام، جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في عدد من مراكز آمر الجديدة المعنية بتوفير مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، بما فيها إقامة دبي. رافق اللواء المري العميد حسين إبراهيم، مساعد مدير عام إقامة دبي لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد عوض العويم، مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية.

6 مراكز

وشملت الزيارة 6 مراكز جديدة لآمر في دبي، بدأها بمركز آمر في الواجهة البحرية بدبي، ومن ثم انتقل إلى مركز آمر في شارع الرقة بدبي، بعد ذلك تجول في مركز آمر في مركز اتقان بمنطقة الممزر، وعقب ذلك انتقل إلى مركز آمر في مركز المدينة مول بدبي، ثم قام بعدها بزيارة مركز آمر في السوق الصيني، ثم توجه إلى مركز آمر في مركز مرحبا مول بدبي، واطلع على أهم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، واستمع إلى آراء وملاحظات المتعاملين المتعلقة بمستوى جودة الخدمات المقدمة.