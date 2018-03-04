منال بن يعروف..بطلة السعادة

نجحت في تحقيق أعلى معدلات من رضا العملاء عن خدمات بلدية دبي، وتم اختيارها تكون ممثل البلدية في تطبيق أجندة السعادة في إمارة دبي، وتصبح واحدة من أبطال السعادة على مستوى الإمارة.

منال عبيد بن يعروف السويدي رئيس قسم العناية بالمتعاملين في بلدية دبي حاصلة على البكالوريوس في إدارة الأعمال «تمويل ومصارف»، ودبلوم تنفيذي في الإدارة الحكومية من جامعة سنغافورا، ودبلوم مهني في السعادة المؤسسية من جامعة «RIT»، وخريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة 2010.

عملت منال «ضابط إداري في قسم التوثيق والمعلومات في بلدية دبي 2000-2002»، ثم تقلدت منصب رئيس مكتب مدير إدارة الشؤون الإدارية، وبعدها رئيس شعبة الجودة الدعم 2005-2006، وبعدها تولت منصب رئيس قسم العناية بالمتعاملين 2008- 2017.

وحصدت منال بن يعروف الموظف الإداري المتميز على مستوى بلدية دبي 2010، وكانت ضمن فريق التحسين في بلدية دبي في فئة أفضل فريق تحسين في نموذج دبي للخدمات الحكومية 2012، وضمن الفريق الأحمر الفائز في سباق بناة المدينة 2015، وعضو فريق بلدية دبي المساهم في الحصول على شهادة الآيزو والاستدامة 2016 على مستوى بلدية دبي، عضو فريق تقليل عدد المراجعين في بلدية دبي، وعضو فريق تم والحاصل على أفضل تطبيق في نموذج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2015

وفازت بجائزة «ستيفي أوورد العالمية» عن فئة أفضل فريق معالجة شكاوى المتعاملين لعام2015، كذلك الفوز في جائزة تجربة العميل في الخليج لعام 2016.

وكانت ضمن فريق تقديم الخدمات والفائز بالمركز الثاني على مستوى الدوائر الحكومية في جائزة الجيل الرابع 2016، وتم اختيارها لمنصب بطل السعادة على مستوى بلدية دبي وقائد الابتكار في فريق التحسين مع نموذج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والقائد المتميز على مستوى بلدية دبي في الطاقة الإيجابية لسنة 2015.

وقدمت منال بن يعروف اقتراح راية السعادة، الذي كانت له نتائج إيجابية كبيرة على مستوى البلدية، وحصلت على الموظف المتميز فئة الإشرافي لسنة 2017 على مستوى بلدية دبي، وكانت ضمن فريق البلدية، الذي فاز براية حمدان بن محمد على مستوى الإمارة لسنة 2017 عن مبادرة منتجي.