«كهرباء دبي» ترسي تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بـ871 مليوناً

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بقيمة قاربت 871 مليون درهم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، على تحالف يضم كلاً من شركة أكسيونا الإسبانية وشركة بلحصا بيسيكس كونستراكت، وذلك ضمن جهود الهيئة لتلبية النمو المتسارع على المياه ورفع كفاءة وقدرة البنية التحتية لتوفير الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد على المياه من قبل مختلف قطاعات المستهلكين،

وسيتم تطوير هذه المحطة الجديدة والتي تعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وما يلزم ذلك من منشآت أخرى مُلحقة، عن طريق مرحلتين من أغشية التناضح العكسي، فضلاً عن منشآت المعالجة الأولية. ومن المتوقع تدشين هذه المحطة بحلول شهر مايو 2020 للوفاء بمعيار هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه لعام 2020 وما بعده.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تسير هيئة كهرباء ومياه دبي وفق خطتها الاستراتيجية التي تشكل جزءاً حيوياً من خطة دبي 2021، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة في المنطقة كمثال يحتذى به في فعالية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لكافة مناحي التنمية في الإمارة.

وتعمل الهيئة جاهدة على تأمين مختلف احتياجات خططها التنموية الطموحة من خلال رفع الكفاءة والسعة التشغيلية لشبكاتها المائية لتلبية نمو الطلب على خدماتها، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي».

وأوضح: «تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى جعل دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، نعمل على رفع كفاءة محطات إنتاج المياه الحالية عبر نشر الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية.

ولخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، نحتاج لربط المحطات التي تعمل عبر تقنيات التبخير الوميضي بمصدر مركزي للطاقة الشمسية مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لذا نعتمد استراتيجية تقوم على بناء محطات إنتاج بواسطة التناضح العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل بنحو 90% مقارنة بالتبخير الوميضي مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه».

خفض التكلفة

واختتم بالقول: «ينسجم المشروع مع خططنا لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث ساهمت المشاريع الكبيرة التي أطلقتها الهيئة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية عالمياً.

وقد حطمت الأسعار العالمية في هذا المجال، وتمضي في استراتيجيتها لفصل إنتاج الكهرباء عن تحلية المياه والوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المفقودة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.

ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول العام 2030، لتصل إلى 41% مقارنة بنسبة 5% من إجمالي الإنتاج في الوقت الحالي.

وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل لـ 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً حالياً، كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر نحو 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 43 مليون طن من انبعاثات الكربون».