800 ألف درهم أرباح جمعية الصيادين في أم القيوين خلال 2017

أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن الجمعية حققت أرباحاً العام 2017 بلغت 800 ألف درهم، سيتم تخصيص مبلغ منها لتوفير مستلزمات الصيد وقطع الغيار والزيوت لمحركات القوارب لبيعها بأسعار مخفضة للصيادين.

إضافة إلى بعض المشاريع التي تخدم الصيادين، لافتاً إلى أن الجمعية تجد الدعم اللازم من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القـــيوين، وكذلك تلبية احتياجاتهم الضرورية.

كما أن القيادة الرشيدة للدولة تولي اهتماماً كبيراً بفئة الصيادين وتعمل على تشجيعهم لمواصلة مهنة الآباء والأجداد والحفاظ على الثروة السمكية حتى لا تندثر، لافتاً إلى أنه تم تعديل على نسبة العائد في جميع تعاملات الصياد المواطن مع الجمعية بحيث تكون 72%، كما تم توسعة مبنى تقطيع الأسماك ليشمل 46 دكة، إضافة إلى تعيين 5 دلالين في سوق الإمارة، كما وفرت الجمعية 300 مستلزم من أدوات الصيد.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد صباح أمس في مقر الجمعية، وناقش التقرير المالي للعام 2017، إضافة إلى مناقشة بعض المقترحات التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما تم خلاله تكريم عدد من الصيادين المواطنين الذين ساهموا في دعم الجمعية من خلال تعاملهم المتواصل مع الجمعية في المشتريات والمبيعات وخلافها.

حيث حضر الاجتماع حسين الهاجري رئيس مجلس الإدارة وسعيد عبيد حريف نائب الرئيس وفاضل عبيد بن فاضل أمين الصندوق وسعيد عبيد الخضر أمين السر العام، إضافة إلى الأعضاء محمد عبيد الغص وراشد مطر عجيل وراشد عبـــيد راشد ومندوبي وزارة الاقتصاد وعدد من الصيادين بالإمارة.