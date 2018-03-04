«سيار» تنجز المعاملات الإسكانية لأصحاب الحالات الخاصة في منازلهم

أكدت نورة الخاجة مدير أول إدارة علاقات المتعاملين في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أنهم بصدد إطلاق خدمة «سيار» الجديدة قريباً بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، والمختصة بإنهاء معاملات كبار السن وأصحاب الهمم والحالات الخاصة في منازلهم وهذه الخطوة من شأنها التسهيل والتيسير على هذه الشريحة المجتمعية.

وأضافت إن نسبة الطلبات الإسكانية الإلكترونية ارتفعت إلى 84% بمجموع 1250 طلبا العام الماضي، لافتة إلى أن عدد الطلبات المسجلة والمحدثة للخدمات الإسكانية الفرعية في العام الماضي بلغ عددها 4901 طلب وعدد طلبات الخدمات التكميلية بلغ 899 طلبا.

وقالت الخاجة إن تطبيق «إسكان» يستقبل جميع خدمات المنح والقروض الإسكانية والتي تشمل خدمات المنح الخاصة بالأراضي السكنية، والمساعدات المالية، والوحدة السكنية، والصيانة او الإضافة او الإحلال، فيما يضم كذلك خدمات القروض، البناء والوحدة السكنية، والصيانة أو الإضافة أو الإحلال.

ودعت الخاجة متعاملي المؤسسة الممنوحين أراضي سكنية والراغبين بالتقدم بطلب خدمة قرض بناء، ضرورة تنفيذ الموافقات الصادرة لهم قبل انتهاء المدة المحددة تجنبا لتقديم مستندات جديدة مرة أخرى والالتزام بشرط مساحة البناء وأن لا تتجاوز المساحة الإجمالية للفيلا والملاحق الخارجية 8 آلاف قدم مربع.

مبادرات ذكية

وأشارت إلى حرص المؤسسة على التطوير المستمر للخدمات المقدمة وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية وذلك من خلال توفير خدماتها الفرعية والتكميلية على مدار الساعة، حيث بلغت نسبة زيادة التقديم على الخدمات الإسكانية إلكترونياً 84% لعام 2017 وهذا يعكس جهود المؤسسة للتسهيل على المراجعين وخدمتهم بطريقة أفضل، خاصة أن هذه النسبة بلغت في عام 2016 ما يقارب 12%، ما يؤكد الطفرة الكبيرة في هذه المدة الزمنية القصيرة، وأن التحول نحو تعزيز الخدمات الذكية أصبح ضرورة لمواكبة التغيرات التقنية الكبيرة في خدمات حكومة دبي، والتي تعكس استفادة كبيرة للمتعاملين.

توصيل

تطرقت نورة الخاجة إلى إحدى مبادرات عام الخير التي أطلقتها المؤسسة وهي توصيل متعاملي المؤسسة من كبار السن، أصحاب الهمم والحالات الخاصة لمنازلهم بعد انتهاء معاملاتهم في المؤسسة، حيث تم منح 29 كوبون أجرة توصيل.