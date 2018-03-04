إنجاز 136 مشروعاً عمرانياً 2017 بـ 850 مليون درهم في الشارقة

نفّذت دائرة الأشغال العامة في الشارقة خلال السنوات الماضية، العديد من المشاريع المتميزة، ويستمر عطاؤها بتنفيذ مشاريع مبانٍ ومشاريع صيانة وبنية تحتية، غطت كافة أنحاء مناطق الإمارة، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وفق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية في البناء والتشييد، منها 136 مشروعاً عمرانياً خلال 2017، بتكلفة 850 مليون درهم.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة، أن الدائرة قامت بتنفيذ 136 مشروعاً عمرانياً حيوياً وتنموياً وبنية تحتية في كافة مدن ومناطق الإمارة، منذ مطلع العام الجاري، بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 850 مليون درهم، لتحقق بذلك عدداً من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها العام الماضي، تحت راية رؤيتها (إعمار حضاري مستدام)، والتي حملت العديد من المبادرات والمشاريع التنموية والحيوية، التي من شأنها الارتقاء بالعمل المؤسسي في الدائرة، وذلك بتضافر جهود كافة الموظفين. لتكون مرحلة تحول هامة في تاريخ الدائرة، وكان من ثمارها، جملة مشاريع على الصعيد العمراني والمؤسساتي.

تعاون

وأشاد السويدي بالتعاون البنّاء والجهود الملموسة للدوائر والهيئات الحكومية والمجالس البلدية والبلديات في تنفيذ مشاريع الدائرة. مؤكداً أن تعزيز التعاون والعمل المشترك، هو من أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة الأشغال، بالتنسيق مع كل العاملين في المجالس البلدية والبلديات في مختلف مدن إمارة الشارقة.

مشاريع

وقال إن من أبرز المشاريع، إنجاز دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية، التي شيدت على طراز إسلامي مميز، وبلغت تكلفة إنشائها وتجهيزها نحو 70 مليون درهم، وتقع على مساحة تصل إلى قرابة ثلاثة آلاف متر مربع، وتنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء 66 حضانة في الإمارة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتم تسليمها إلى مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتأثيثية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع، كما انتهت الدائرة من إنشاء مشروع مبنى بنك البذور بالذيد، والواقع بالمقابل من جامعة الشارقة فرع الذيد، بتكلفة 25 مليون درهم.

كما تم الانتهاء في مباني الجامعة القاسمية من إنشاء سكن خاص للطلبة الدارسين في حرم الجامعة القاسمية، ليشكل رديفاً للمبنى الأول، وفق مواصفات عصرية متميزة ومتكاملة، توفر بيئة آمنة للطلاب بتكلفة 26 مليون درهم.

تسويات

وأوضح السويدي أن الدائرة قامت بعمل تسويات ترابية في عدد من المناطق الحيوية من الإمارة، لخدمة المواطنين خلال العام الماضي، ومن أبرزها تسويات قطع الأراضي في مناطق السيوح والرق وأم فنين، بلغت مساحتها 500 ألف متر مربع، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية المتزايدة لمواطني الإمارة، كما أن إجمالي التسويات التي تمت خلال العام المنصرم، بلغت 500 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء طرق مدكوكة مؤقتة بطول 20000 متر في مناطق متفرقة من الإمارة.

من جهته، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، أن الدائرة انتهت خلال العام الفائت، من إنشاء مشروع مدرجات ملعب كرة القدم في كل من أندية المدام الثقافي الرياضي والبطائح ومليحة الثقافي الرياضي، بتكلفة 24 مليون درهم، كما انتهت من إنشاء مبنى يحتوي على عدد من الصالات الرياضية، أبرزها صالة القوس والسهم في نادي سيدات الشارقة، بتكلفة 12 مليون درهم.