عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح تريم والجروان

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الغداء الذي أقامه أمس عبد الله حميد بن تريم بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة سالم محمد بن علي الجروان وذلك بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ بطي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ عبدالله بن ماجد بن سعيد النعيمي، والشيخ عبدالله بن سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ علي بن سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ ناصر بن سعيد بن راشد النعيمي، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وجمع كبير من أهل العروسين.