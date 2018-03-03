محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة هلال سالم المنصوري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المغفور له هلال سالم بن طراف المنصوري.

فقد قام سموه - يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - بزيارة خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي مساء اليوم.. حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد راجيا الخالق سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء " إنا لله وإنا إليه راجعون " .