"طرق دبي" تنظم مختبر ابتكار لتمويل مشاريع التنقل في دبي

أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ضرورة تبني طرق مبتكرة لتمويل المشاريع المستقبلية للهيئة، وإنشاء هياكل مبتكرة لتمويل مشاريع النقل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاحه مختبر الابتكار حول توقعات الموارد المالية المستقبلية وتأثيرها في تمويل مشاريع التنقل في إمارة دبي، تحت شعار (الجيل المقبل لفرص التمويل) الذي عقد بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وخبراء في مجال التمويل، بهدف اكتساب معارف عميقة بالأعمال المنجزة في هيئة الطرق والمواصلات، والبحث عن مصادر تمويل إضافية مبتكرة ومستقبلية، وتكييف الأدوات المبتكرة والأساليب الإبداعية لتتناسب مع احتياجات الهيئة.

وقال الطاير: تلعب الهيئة دورا محورياً في توفير (النقل والبيئة والبنية التحتية المستدامة) التي تعد إحدى الأولويات الوطنية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، كما تدعم الهيئة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لجعل دبي أسعد مدينة في العالم، وذلك عبر تبني مبادرة المدينة الذكية.

وأضاف: يعد الابتكار مطلبًا عالميًا لبناء اقتصاد مستدام، يستند إلى المعرفة، ولتعزيز الابتكار في الهيئة جرى تشكيل لجنة عليا لاستشراف المستقبل، وتأسيس إدارة الابتكار والمعرفة، وقسم الاستدامة والمستقبل، وتنظيم 28 مختبراً للابتكار في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال برنامج مسرعات دبي للمستقبل، حيث أطلقت العديد من المبادرات منها (وحدات التنقل ذاتية القيادة)، ومشروع (إدارة دورة حياة المركبة) ضمن مبادرة دبي 10X، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص قامت الهيئة بمبادرة التطوير العمراني الموجه نحو تعزيز النقل الجماعي، وتعهيد بعض الخدمات، وبناء شراكة مع الشركات الناشئة مثل فولوكوبتر وفيرجن هايبرلوب، وهناك خطط طموحة لمواصلة الاستثمار في مجالات التنقل مستقبلا.

وجرى خلال المختبر مناقشة عدد من المحاور منها، مصادر ايرادات تجارية جديدة لتعزيز التدفق النقدي من النشاطات غير المرتبطة بالتعرفة، وتمويل الموازنة للجيل القادم، والبحث عن طرق جديدة لتأمين الأموال ضمن المحددات الحالية، والتمويل المبتكر للهيئة، وتمويل المشاريع المستقبلية عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتمويل الأصول بطريقة مبتكرة عبر استخدام قاعدة الأصول بطريقة مبتكرة لتوفير أموال إضافية.

وجرى توزيع فريق العمل إلى 5 مجموعات، وقدم كل فريق ثلاثة أفكار بإجمالي 15 اقتراحاً تتعلق بتمويل مشاريع النقل المستقبلية للهيئة.

واستضاف المختبر الدكتور فيكرام مانشارماني المتخصص في مجال المال التمويل المحاضر في جامعة يلي ومدرسة هارفد بولسن للهندسة والعلوم التطبيقية.