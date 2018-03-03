«سي إن إن»: الإمارات سطّرت أكبر قصة نجاح في حرية السفر

وصفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية دولة الإمارات بأنها سطرت أكبر قصة نجاح خلال العقد الجاري فيما يتعلق بحرية السفر.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الشبكة أمس، على موقعها الإلكتروني عن أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، استناداً إلى بيانات استمدها التقرير من واقع مؤشر هينلي الشهير لجوازات السفر، والذي نشر في يناير الماضي إصداره للعام الجاري 2018.

وأورد تقرير «سي إن إن» دولة الإمارات ضمن أبرز الدول التي استطاعت تحقيق تقدم لافت على مؤشر هينلي خلال العقد الجاري، ذلك أن الدولة قفزت 34 مركزاً على المؤشر خلال السنوات العشر الأخيرة، منها 11 مركزاً خلال العام الماضي 2017 وحده، وهو العام الذي شهد منح مواطني الإمارات حق دخول جمهورية الصين دون تأشيرة مسبقة، وكان ذلك في ديسمبر الماضي.

كما أشارت «سي إن إن» في تقريرها أيضاً إلى أن دولة إيرلندا قد أصدرت قراراً في يناير الماضي يقضي بإعفاء مواطني الإمارات من شرط استصدار تأشيرة مسبقة قبل دخول الأراضي الإيرلندية.

ونوه التقرير أيضاً إلى أن دولة الإمارات قد أبرمت مؤخراً اتفاقية دخول من دون تأشيرة مع دولة بوركينا فاسو في غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.