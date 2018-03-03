أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من الدولة

هطلت على مدينة العين وضواحيها أمس أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، غطت معظم أرجاء المدينة على فترات متقطعة مصحوبة برياح خفيفة وانخفاض معدل درجات الحرارة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة لسقوط أمطار شمالاً وشرقاً خلال الصباح، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وخاصة على البحر.

وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.



وكانت السحب الركامية قد غطت منذ صباح أمس الجمعة معظم مناطق الدولة وحجبت الشمس فترات طويلة على المناطق صاحبها سقوط أمطار متوسطة وخفيفة مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية عملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني الرؤية الأفقية وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية حتى فترة المساء، كما أدت إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار التي سقطت أمس حتى الساعة 12 ظهراً بواقع: 6.3 ملم في أبو البيض، 5.4 ملم في منطقة الفرفار وجبل الحبن والشويب والشوامخ ووتيد، و3 ملم في الخزمة ومدينة زايد وسويحان وشوكة والوثبة والأريام، و2.5 ملم في مطار أبوظبي والفجيرة والفقع والعجيلي وطوي، و2 ملم في ركنة وأشعب وسيح السلم وخطم الشكلة، و1 ملم في مسافي ومطار البطين وحتا والقور وغياثي والعين والرويس ورأس الخيمة وطريق المطار بالشارقة ودبي ووادي الحلو، وأم القيوين، كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الجزر ومناطق أخرى عديدة.