نهيان بن مبارك يبحث تعزيز العلاقات مع مفوض غرب أستراليا

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه مساء أمس بانكاج سافارا المفوض العام لغرب استراليا والوفد المرافق له.

وناقش معاليه مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ولاية غرب استراليا والتعاون بين البلدين وتطوير فرص العمل مع الشركات والقطاعات المختلفة لخدمة اقتصاد البلدين وسبل تقوية العلاقات في المجال الاستثماري.

وقال معاليه إننا فخورون بما حققته دولتنا من تقدم وازدهار في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى التنوع الثقافي الذي يحتويه المجتمع الإماراتي، حيث تعيش وتعمل أكثر من 200 جنسية في الدولة مما جعل الدولة مثالاً يحتذى به في التعايش السلمي وتقبل الآخر، مؤكداً أن ديننا الإسلامي غرس فينا احترام الأديان والثقافات الأخرى.