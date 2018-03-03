سعود القاسمي يشهد الحفل الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم حققت قفزات كبيرة في مسيرتها القرآنية المتميزة، مما أضفى عليها رونقا خاصا تتميز به وأصبحت نموذجا يحتذى به، ويقصدها حفظة كتاب الله تعالى في كل عام للتنافس الإيجابي الخلاق.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي شهده سموه يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، لتكريم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنويا، على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن فخره واعتزازه بتتويج حفظة القرآن الكريم وسعادته بإنجازهم ومثابرتهم.. مؤكدا أن القرآن الكريم كتاب نور وهداية يغرس الوسطية والاعتدال في النفوس وهو جوهر الأخلاق السمحة ومنبع الخير للجميع.

وأشاد سموه بالجهود المميزة التي تقوم بها اللجان المنظمة للجائزة لإخراجها بشكل يليق بمكانتها وترجمتها لرؤى القيادة الحكيمة وتوجهات الدولة من خلال المحاضرات التي تنظمها لأفراد المجتمع ويقبل عليها أعداد كبيرة من أفراد المجتمع والمستوى الذي وصلت إليه على مدار 18 عاماً بسجل حافل بالإنجاز والإبداع.

حضر الاحتفالية الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وأحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ومديري الدوائر الحكومية المحلية وممثلي الشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية للجائزة والمحاضرين والدعاة في فعاليات الجائزة والمهتمين، بالإضافة إلى المتسابقين وأهاليهم وجمع غفير من أفراد المجتمع غصت بهم القاعة.