3059 مولوداً في مستشفى صقر العام الماضي

افتتحت منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة في قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى صقر ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والتوليد، أمس، فعاليات مؤتمر رأس الخيمة للنساء والتوليد بدورته الثانية، تحت شعار «خدمة أفضل لصحة المرأة»، في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون دبل تري المرجان، بحضور 300 مشارك من الأطباء والتمريض والفنيين.

وأكد الدكتور عبدالله أحمد النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، أن القيادة الرشيدة نجحت في الوصول بمجال الرعاية الصحية إلى المكانة العالمية، وحرصها على الاهتمام بتطوير خبرات العاملين في القطاع الصحي بإقامة المؤتمرات لتبادل الخبرات وكل ما هو جديد في مجال الأبحاث الطبية، لتكوين خبرات متنوعة ورائدة.

وأشار إلى أن منطقة رأس الخيمة الطبية تقدم خدماتها لقسم النساء والولادة بمستشفى صقر بشكل مستمر، حيث بلغ عدد المواليد العام الماضي 3059 مولوداً، وفي شهر يناير الماضي سجل القسم 248 مولوداً، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي نفذها القسم للعام الماضي 1027 عملية جراحية، وخلال شهر يناير 75 عملية جراحية نسائية.