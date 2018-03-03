عتيق المزروعي: قيادتنا توفّر الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن

أشاد المهندس عتيق خميس حمد المزروعي، مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوامر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لبناء 400 مسكن للمواطنين في مدينة السلع.

كما أشاد بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمشاريع السكنية المتعددة التي تسهم في إرساء مجتمعات متكاملة، وتوفير الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن من خلال توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الدولة، وتوفر خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات الأسر والعائلات في منطقة الظفرة على أكمل وجه، مؤكداً حرص قيادتنا الرشيدة على توفير وتهيئة السكن الملائم بما يعزز أمن واستقرار الأسر للقيام بدورها تجاه مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، باعتبار أن الأسرة المستقرة تعتبر نواة للمجتمع الآمن والمستقر.

وقال إن مشروع المساكن الجديدة بمدن منطقة الظفرة يحمل بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة ومفهوم «الفريج» الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها.

وأوضح أن هذه المكرمة ليست غريبة على حكومتنا الرشيدة وطموحها لتكون من أفضل الحكومات في العالم، وتوفير أفضل الخدمات وبجودة عالية لأهالي المنطقة.

وقال إن حكومتنا الرشيدة أنشأت ووزعت 448 مسكناً في مدينة السلع خلال الأعوام السابقة، ويأتي هذا المشروع مكملاً لمشروع مساكن السلع، حيث يصبح عدد المساكن الشعبية 848 مسكناً للمواطنين بمدينة السلع.

وأكد حرص بلدية منطقة الظفرة على توفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتوفير متعة وسهولة العيش لسكان منطقة الظفرة في منطقة جاذبة تتميز ببيئتها الصحية ومظاهرها الحضرية من خلال توفير بنية تحتية وخدمات بلدية مميزة.