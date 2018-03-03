طرح 80 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد علني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اعتزامها طرح «80 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للفئات I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-W-.

وذلك في مزادها العلني الـ 98 في يوم السبت 10 مارس الجاري، الساعة 4:30 بعد العصر في فندق بارك حياة بجوار نادي خور دبي للغولف واليخوت على أن يبدأ التسجيل في المزاد يوم الأحد 4 مارس الجاري، حيث سيتم طرح أرقام مميزة منها على سبيل المثال: 22 /‏W، 400 /‏ T، 6666 /‏ T، 88888 /‏ T.

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن فتح باب التسجيل يبدأ في يوم الأحد بتاريخ 4 مارس الجاري، على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو بمراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، البرشاء، بلدية الطوار، موضحاً إمكانية التسجيل بالمزاد في يوم انطلاقه نفسه في 10 مارس، وذلك من الساعة 2:00 ظهراً لغاية الساعة 4:00 بعد العصر، وإنه سيتم السحب على الرقم 468 /‏J، للمشاركين من الحضور.

اشتراطات

وأضاف: إن المشاركة في المزاد تشترط أن يتوفر للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد في حال لم يرس عليه رقم في المزاد، مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك،.

موضحاً أنه يمكن إيداع التأمين أيضاً ببطاقة الائتمان أو إيداع رقم الشيك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، «على أن يتم تسليم الشيك يوم المزاد لموظف الواجهة» مع دفع رسوم الاشتراك نقداً، مؤكداً أن على المزايد تسديد مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل من موعد انتهاء المزاد.