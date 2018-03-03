«فريق الشرطة النسائي».. إنجازات رياضية

إنجازات وجوائز ضخمة حققها فريق الشرطة النسائي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في المجالات الرياضية والاجتماعية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، وسط جهود كبيرة من القيادة لمواصلة الإنجاز والبناء عليه.

برنامج «العين الساهرة» الإذاعي الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة وتعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استعرض في حلقته 26 للموسم الثالث، مع ضيفه، مدى دعم وزارة الداخلية وحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الاستمرار في العطاء

واستضاف البرنامج في الاستوديو الرائد أحمد جابر العوضي مدير فرع النشاط الرياضي في شرطة رأس الخيمة، وعدد من منتسبات فريق الشرطة النسائية الرياضية البارزات بشرطة رأس الخيمة.

وتناولوا اختصاصات ودور الفرع من خلال تشكيل فرق رياضية وتوفير مستلزماتها وتجهيزاتها بالمعدات والأجهزة اللازمة.