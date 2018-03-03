إشارات مشاة ذكية في 15 موقعاً جديداً في دبي

توسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ مشروع إشارات المشاة الذكية على مستوى إمارة دبي، لتشمل خمسة عشر موقعاً جديداً بعد تجربتها على شارع السعادة، وذلك ضمن مبادرات الهيئة وتوجهاتها نحو المدينة الذكية، حيث تعد هذه التقنية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بأنه تم تركيب إشارات المشاة الذكية في مناطق ومواقع حيوية عدة من إمارة دبي؛ منها شارع المرقبات.

وشارع الرقة، شارع المنخول، شارع بني ياس، شارع الثاني من ديسمبر، وشارع آل مكتوم، شارع الشيخ خليفة، إضافة إلى منطقة البرشاء وسيتي ووك، مضيفة أن هذه المبادرة تعد ضمن خطط الهيئة للمساهمة في دعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.

تقنية

وأضافت: إن تقنية إشارة المشاة الذكية تعمل من خلال نظام يعتمد على المجسّات المتصلة بنظام ضوئي أرضي يتناغم مع إضاءة الإشارات، حيث يقرأ حركة المشاة على الأرصفة (قبل عبور الشارع) وعلى ممر المشاة (خلال عبوره) .

ويعدّل التوقيت المتبقي أوتوماتيكياً بناءً على هذه القراءة، بحيث يسمح بعبور آمن لأكبر عدد ممكن من المشاة بشكل آمن وسهل للجميع، مع عدم التأثير على حركة المركبات والوصول إلى أفضل مستويات الخدمة، مؤكدة أن هذا النظام سيرفع من مستوى سلامة المشاة المحتاجين لوقت أعلى من المعدل الطبيعي للعبور منهم على سبيل المثال لا الحصر: (كبار السن، أصحاب الهمم، الأطفال، نقل الأمتعة أو العربات) إلى جانب تحسين انسيابية المركبات نتيجة إلغاء مرحلة المشاة في حال عدم قراءة أي وجود للمشاة على الأرصفة، ما يوفر وقتاً إضافياً للمركبات.