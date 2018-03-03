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تعاون تدريبي بين شرطتي أبوظبي وتكساس

المصدر:
  • ■ أبوظبي-البيان
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بحثت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي مع شرطة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية سبل تعزيز التعاون التدريبي في مجالات العمل الشرطي والأمني.

تنسيق

وكان العقيد خلفان الكعبي نائب مدير إدارة التدريب بشرطة أبوظبي التقى في أبوظبي مع ويلي ريتشاردز نائب قائد شرطة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، وجرى مناقشة التنسيق والتعاون لعقد دورات تدريبية بمجال التحقيقات وابتعاث ضباط من شرطة أبوظبي للمشاركة في الدورات التي تعقدها قيادة شرطة تكساس.

حضور

وحضر اللقاء ميستي برايس مديرة مكتب التحقيقات في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، و مجدي حداد، ضابط ارتباط مكتب التحقيقات بالسفارة.

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