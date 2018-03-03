«الوثبة»: النقاط المرورية تعدّل سلوكيات قائدي المركبات

أكد المشاركون في مجلس الوثبة جنوب أهمية نظام المراقبة الشرطية الإلكتروني ودور برامج النقاط المرورية في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية.

وأشاد المشاركون بجهود شرطة أبوظبي في نشر الوعي وتعزيز الشراكة مع المجتمع والمحافظة على الأمن والاستقرار، وتنفيذ برامج الخدمة المجتمعية، وبرامج التأهيل والرعاية اللاحقة.

وتحدث المقدم سيف أحمد الواحدي، رئيس قسم المتابعة الشرطــية، في إدارة المتابعة الشرطة والرعاية اللاحقة، في قطاع أمن المجتمع، عن برامج الخدمة المجتمعية بديلاً عن الأسلوب التقليدي، موضحاً أهمية نظام المتابعة الشـــرطية والرعاية اللاحقة، وآلية تفعيل التدابير الاحترازية للمحـــكوم عليهم، ومنعهم من ارتياد أماكن معينة من خلال استخدام تقنية السوار الإلكتروني.

وأوضح أن السوار الإلكتروني للمراقبة الشرطية، يعد برنامجاً تقنياً متكاملاً يمكن من خلاله مراقبة المحكومين الصادرة فيهم أحكام من الجهات القضائية ووسيلة مهمة لتطبيق أحكام المراقبة على مختلف أنواع القضايا، حيث يستخدم السوار الإلكتروني لتحـــديد النطاق الجغرافي .