الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

أدانت " دولة الإمارات العربية المتحدة " بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها اليوم سفارة فرنسا و المعهد الفرنسي بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو إلى جانب مقر القوات المسلحة البوركينابية، وأودت بحياة عدد من رجال الأمن وإصابة عشرات الأبرياء بجراح.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من الجمهورية الفرنسية وجمهورية بوركينا فاسو ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الأسود.

وجددت موقف الإمارات الثابت الذي ينبذ الإرهاب والتطرف والغلو، وطالبت المجتمع الدولي بحشد كل جهد ممكن لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف تدمير الأوطان ومقدراتها والسعي في خرابها وإجتثاثها من جذورها، وتجفيف منابع تمويلها والوقوف في وجه الدول والمنظمات التي تدعمها.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن بالغ تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل .